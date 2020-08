Mayra Cardi é bloqueada em aplicativo de relacionamento

A maré não está nada boa para Mayra Cardi. Depois da separação conturbada de Arthur Aguiar, a empresária se inscreveu em um aplicativo de relacionamento e foi bloqueada. Sim, minha gente! A coach contou a história em suas redes sociais nesta terça-feira (25). "Eu tenho muitas mensagens lá, e eu gostaria de conversar com aqueles seres humanos. Como vocês podem perceber, estou em um lugar rural, distante de seres humanos. Estou começando a imitar pássaros. Isso não pode ser muito bom. Eu preciso falar com outros seres humanos para me relacionar", conta Mayra que está morando em uma fazenda em São Paulo.

Mayra explicou que, apesar de suas tentativas, o aplicativo a bloqueou por duvidar que ela esteja usando a ferramenta. "Fui bloqueada porque o aplicativo pensa que não sou eu. Meus amores, eu sou eu". Ao final da série de vídeos, a influenciadora fez um apelo: "Podem me desbloquear, por gentileza? Porque eu sou eu, e eu gostaria de conversar com outros seres humanos, de flertar com outros seres humanos, para ser mais precisa. Vai que eu encontro seres humanos interessantes?", brinca.