Ator dribla a temperatura baixa para surfar

Rômulo Arantes Neto ganhou, ontem, o título de Menino do Rio e do frio. Ontem, o ator nem ligou para a temperatura baixa na casa dos 19°C para surfar na zona sul do Rio. Tudo bem que ele estava com aquele macacão de borracha apropriado para os surfistas de alta performance, mas a coluna soube que água estava um gelo e poucos foram os esportistas que caíram no mar. É muita vontade de pegar umas ondas, não é mesmo?