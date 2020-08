No dia 28 de setembro, Fernanda Gentil vai apresentar o 'Encontro'. É que a titular do programa, Fátima Bernardes, está escalada para fechar a apresentação do 'Criança Esperança', na noite de segunda-feira. Como a coluna antecipou, este ano não haverá campanha para doação em dinheiro. A ideia é que os brasileiros doem esperança.