Famosos mexem os pauzinhos para desassociar seus nomes ao de Flordelis

Depois que Flordelis foi de viúva a principal acusada de mandar assassinar o marido, o pastor Anderson do Carmo, vários famosos de renome que estrelaram o filme da atual deputada federal estão mexendo os pauzinhos para desassociar seus nomes ao da parlamentar na internet. Bruna Marquezine, Cauã Reymond, Reynaldo Giannechini, Letícia Spiller, Fernanda Lima, Débora Secco, Thiago Martins, entre outros, são alguns dos nomes que ajudaram a contar a história de Flordelis nos cinemas. E após a reviravolta do caso, alguns deles estão tentando desvincular seus nomes ao casting do filme na famosa plataforma de atores IMDB, conhecida mundialmente por listar o currículo de atores de todos os países.