'A Fazenda': Saiba detalhes do confinamento dos peões

A Record confirmou, através de um comunicado oficial, que já teve início o período de pré-confinamento dos peões de ‘A Fazenda’. E enquanto os participantes permanecem em um hotel de São Paulo aguardando

a tão esperada estreia, no próximo dia 8, esta coluna resolveu apurar como tem sido os primeiros dias dos participantes presos no hotel.

Sim, os participantes estão podendo usar celular dentro do pré-confinamento. Apesar disso, eles não têm tido contato físico com absolutamente ninguém, nem mesmo com a equipe de produção do programa. A medida faz parte do protocolo que busca evitar que os peões se contaminem com a Covid-19. Eles fizeram o teste de diagnóstico do novo coronavírus antes de entrarem no pré-confinamento e devem repetir o teste antes de deixarem o hotel rumo à sede do programa.

Como não pode haver contato com absolutamente ninguém, os próprios participantes estão tendo que arrumar seus quartos. As roupas sujas são deixadas na porta e entregues limpas no mesmo lugar que foram deixadas para que os hóspedes do reality peguem de volta. O mesmo acontece com a comida.

Nas televisões dos quartos, apenas Netflix e canais pagos de filmes estão liberados. Canais de notícias estão proibidos, embora não adiante de muita coisa, já que os celulares ainda estão nos quartos e os confinados conseguem se comunicar normalmente com quem está do lado de fora.

Ao todo, tem 24 pessoas confinadas neste hotel. Destas, 20 entram no reality, e outras quatro são do time reserva para casos de imprevistos como expulsões ou desclassificações específicas. Esta colunista já antecipou alguns nomes que estarão no reality: MC Mirella, Jojo Todynho, a ex-miss Brasil Jakelyne Oliveira, a influenciadora Marina Ferrari, a ex-panicat Carol Narizinho, o sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz, o youtuber e ex-’Pânico’ Lucas Maciel, o rapper Krawk, o apresentador e esportista Juliano Ceglia, e o influenciador Lipe Ribeiro, do reality ‘De Férias com o Ex’.