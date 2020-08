Irmã de Juliana Paes deixa a Umbanda para se converter ao Evangelho

Rosa Paes, irmã da atriz Juliana Paes, resolveu seguir um caminho diferente de sua família. Após anos frequentando um terreiro de Umbanda, Rosana decidiu seguir os passos de seu irmão, Carlos Henrique, e se converteu ao evangelho. Ela foi batizada nesta terça-feira (26) e agora está só gratidão por ter sido recebida de braços abertos.

"Ontem foi um dia muito especial pra mim. Só Deus conhece a fundo o meu coração e sabe o quanto desejava esse batismo. O Espírito Santo inundou a minha alma, meu espírito, meu ser e me limpou de todas as angústias que carregava do passado. O processo foi longo e sei que hoje a lapidação está apenas começando também, mas ter a certeza que hoje meu único dono é Jesus, não há palavras que expressem o que sinto", afirma.

Rosana ainda revelou que embora tivesse sido criada no espiritismo, sentia que algo a mais ainda faltava dentro dela. "As pessoas conhecem um pouco da minha história e sabem que eu venho de uma família maravilhosa, de muito amor e união. Na parte espiritual, fui criada na doutrina espírita, onde me dedicava e estava me desenvolvendo para ser uma futura 'mãe de santo'. Porém, tinha um vazio no peito inexplicável, que por mais que o sorriso e as aparências diziam ao contrário, só eu sabia o que passava dentro de mim. Várias questões e dúvidas que só encontrei a partir do estudo da palavra do evangelho, que me completa e me faz ter uma paz que excede todo o entendimento."