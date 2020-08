Cauan Máximo tem alta após luta contra a Covid-19: 'estou curado'

Após 14 dias internado em três diferentes hospitais, o sertanejo Cauan Máximo, que faz dupla com Cleber, teve alta nesta quarta-feira (26), do Hospital Anis Rassi, em Goiânia, onde fazia tratamento para a Covid-19. O cantor chegou a ficar nove dias em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e chegou a ter 75% dos pulmões comprometidos.

Ele deixou a unidade de saúde em uma cadeira de rodas, ao lado de sua namorada Mariana e de seus irmãos Fernando e Flávia Máximo e concedeu entrevistas a alguns jornalistas em uma coletiva de imprensa. "Já estou curado, não transmito mais o vírus. Agora já posso circular, mas tenho que dar exemplo usando máscara, até porque já existem casos de reinfecção", disse o cantor na saída do hospital.

Os pais de Cauan, João e Shirlei Máximo, permanecem internados no mesmo hospital, também tratando a Covid-19. O pai está na UTI em estado grave, mas estável e a mãe está no quarto respirando com a ajuda de oxigênio sempre que necessário.