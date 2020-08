'Uma delícia pela manhã', diz Thaís Fersoza sobre sexo com Michel Teló

Post de Thaís Fersoza - Reprodução

Thaís Fersoza é uma das famosas mais respeitadas nas redes sociais e, por isso, que ela tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram. A atriz e apresentadora é atenciosa e não fica em cima do muro por mais cabeludas que sejam as perguntas dos internautas. Nesta quarta-feira (26), ao ser questionada sobre quando faz sexo com o marido, o cantor Michel Teló, tendo dois filhos pequenos em casa, Thais respondeu tranquilamente. "Às vezes quando acordamos (uma delícia pela manhã), às vezes à tarde, quando as crianças pegam no sono (é raro dormirem à tarde... Mas às vezes acontece). "Às vezes à noite em um banho de banheira ou na cama mesmo antes de dormir, depois de jantar, bater papo... Gosto demais amar, ser amada... Uma benção de Deus", escreveu de boa.