Confinada para 'A Fazenda', Mc Mirella divulga trecho de clipe com Gabriel Diniz

Confinada em um hotel de São Paulo para entrar no reality 'A Fazenda', da Record TV, Mc Mirella compartilhou em seu Instagram um trecho do clipe da canção 'Me Adota', uma parceria com o saudoso Gabriel Diniz. A produção seria lançada em maio do ano passado, mas por conta da morte do cantor, a funkeira acabou adiando a divulgação das imagens, que também contam com a participação do Gabriel Diniz. Na ocasião da tragédia aérea que resultou na morte de Gabriel Diniz, Mirella se preparava para lançar a faixa gravada com o cantor quatro dias após a data do acidente. No fim das contas, a música e o clipe acabaram não sendo lançados de forma oficial.

Assista: