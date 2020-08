Luiz Ernesto Lacombe é a visita ilustre da RedeTV! desta quarta-feira (26). O apresentador está almoçando no restaurante especial da emissora com Marcelo de Carvalho e Amílcare Dallevo. O jornalista assina hoje seu contrato com a emissora logo após o almoço. Lacombe vai ocupar o horário deixado por Edu Guedes nas manhãs da RedeTV!.