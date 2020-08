Flay, Felipe Prior e Gui Napolitano furam a quarentena e visitam Babu Santana

Prior e Babu - Reprodução

A madrugada desta quarta-feira (26) foi animada na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Flay, Felipe Prior e Guilherme Napolitano furaram a quarentena e foram conhecer a nova casa de Babu Santana. Foi o primeiro encontro entre os quatro ex-participantes do 'BBB 20' e o ator ficou bastante emocionado quando viu o arquiteto, seu aliado no jogo, quase quatro meses depois do fim do reality da Globo. Só que os fãs não perdoaram os brothers pela falta do uso das máscaras de proteção mesmo em lugares abertos e ainda criticaram pelos abraços e também pela reunião. Ainda não pode, minha gente!