Neymar e Anitta estão juntos em Ibiza, na Espanha

Anitta e Neymar - AgNews



O atacante do Paris Saint-Germain, que neste domingo (23) perdeu a final da Liga dos Campeões, ainda publicou um vídeo, onde aparece batendo bola com o filho Davi Lucca. O menino completou 9 anos, na última segunda-feira (24). Os 'parças' inseparáveis, Gil Cebola e Jota Amâncio, também estão no arquipélago espanhol situado no Mar Mediterrâneo. Neymar e Anitta estão em Ibiza, na Espanha. Os dois tiraram fotos com o mesmo amigo, Erik Marcal, que fez as publicações no Instagram nesta quarta-feira (26). "O negócio é viver enquanto está vivo! Depois que morre, a vida acaba", escreveu o empresário na selfie com a cantora.O atacante do Paris Saint-Germain, que neste domingo (23) perdeu a final da Liga dos Campeões, ainda publicou um vídeo, onde aparece batendo bola com o filho Davi Lucca. O menino completou 9 anos, na última segunda-feira (24). Os 'parças' inseparáveis, Gil Cebola e Jota Amâncio, também estão no arquipélago espanhol situado no Mar Mediterrâneo.

Já Anitta colocou várias fotos com alguns amigos como atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, e assumiu: "A patroa está on muita coisa".

Vale lembrar que Anitta e Neymar 'ficaram' na Sapucaí, discretamente, durante a segunda noite de desfiles no Rio no ano passado. Eles se beijaram em um espaço reservado de um camarote, onde também estava a ex do jogador, Bruna Marquezine.







