Cabeleireiro de Taís Araújo, Cris Vianna e Cacau Protásio é acusado de racismo

O cabeleireiro de Taís Araújo, Cris Vianna, Lellê, Cacau Protásio, Patrícia Dejesus, Gaby Amarantos, entre outras celebridades, Wilson Eliodorio publicou um vídeo, nesta quarta-feira (26), em seu Instagram para pedir desculpas, após ter uma fala considerada racista durante a participação em um evento. Ao analisar o cabelo da modelo Mariana Vassequi, Eliodorio solta: "Esse é filhote do patrão. Patrão comeu aqui e gerou isso aqui". A frase chocou todas as pessoas que estavam presente no salão de beleza. O vídeo viralizou e o profissional recebeu muitas críticas.