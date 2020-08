'Ela já pintou o cabelo deles', diz Scooby após deixar os filhos louros e Piovani reclamar

Luana Piovani deu um pequeno surto em seu Instagram ao revelar para uma seguidora que Pedro Scooby havia pintado os cabelos de Dom e Bem durante a temporada em que os meninos (incluindo Liz) passaram com ele. "Me questionou? Não. Eu não seria contra, mas teria pedido para estar do lado, pois não sei se (a tinta) tinha amônia ou não", disse ela nas redes. Pois bem. A coluna foi então ouvir o surfista."Ela já pintou o cabelo deles uma vez", justificou.



Pedro disse que Luana ligou pra ele ao perceber a diferença: "Ela perguntou e eu expliquei. Ms enfim...", disse Scooby. Segundo ele, apenas Liz não quis pintar as madeixas.