Gui Polêmico e Paolla Santtana recebem ex-BBBs em programa especial

O programa 'Riso da Bola' agitou a madrugada dos internautas nesta quarta-feira (26). A atração no YouTube, comandada por Gui Polêmico e Paolla Santtana, contou com as participações especiais dos ex-BBBs Flay, Felipe Prior e Gui Napolitano, além da modelo Nicole Bahls. Foram entrevistas divertidas e sinceras, já que os convidados abriram os corações revelando projetos e como enfrentaram a pandemia do novo coronavírus. A transmissão aconteceu direito de um evento fechado no restaurante Padano na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

Dono do canal de humor , Guilherme das 9, o Gui Polêmico sempre teve a mentalidade para criar um case de sucesso dentro do YouTube e Tiktok. Aos 20 anos, ele comanda um canal com mais de 288mil inscritos, além de ultrapassar 100 milhões visualizações totais em seus vídeos.

“Criei uma atração ao lado da minha esposa, que é digital influencer, a Paolla Santtana. No começo, o canal era só um local para armazenar vídeos e gerávamos conteúdo. Hoje, as pessoas que assistem o meu canal, independente da idade, sabem do meu trabalho e conhecem os meus bordões. Sinto que consigo transmitir para as pessoas que é possível se divertir mesmo passando por uma pandemia mundial.", explica Gui Polêmico.



Além do YouTube e Tiktok , o Gui Polêmico também é um sucesso nas redes sociais. Com mais de 750 mil seguidores em seu Instagram e em apenas 90 dias ele já soma mais de 2 milhões de seguidores em seu TikTok, aplicativo que é febre atualmente na internet. O empresário assume que pretende expandir ainda mais e irá lançar seu talk shows de humor e sonha com um programa na TV.