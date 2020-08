'Doidinho', responde Gabi Martins para Danilo Gentili após uma 'declaração' de amor

Post de Gabi Martins - Reprodução

Danilo Gentilli e Gabi Martins estão muito apaixonados e já não escondem o envolvimento. Tudo é motivo para uma gracinha romântica. Nesta quarta-feira (26), o apresentador do SBT postou um gif nimado de 'Frozen' com a personagem Elsa cantando o refrão 'Let go'. O desenho serviu como resposta de uma frase enigmática do seu affair, a ex-BBB Gabi Martins. A cantora escreveu em inglês a seguinte frase: "Só saberá que a ama quando deixar ela ir". Danilo praticamente se declarou porque 'let go' significa 'deixar ir'. Gabi achou graça e respondeu: 'Doidinho'. Ai... o amor!