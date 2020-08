Ator vegetariano lança programa de culinária nas redes sociais

Durante a quarentena, o vegetariano Gabriel Fuentes lançou seu programa 'Na Cozinha com Fuentes', sucesso em suas redes sociais. "O 'Na Cozinha' partiu de uma vontade minha de compartilhar as receitas que venho criando, e resolvemos juntos criar o projeto. A partir do programa, vão ser criadas outras vertentes que ainda não posso adiantar", contou o ator, criando suspense.

Gabriel, que estreou como ator em 'Malhação: Vidas Brasileiras', em 2018, faz parte do elenco da nova novela das 18h da Globo, 'Nos Tempos do Imperador', que entraria ao ar em março, mas foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele será Carlinhos, um jovem de família pobre cuja mãe sonha com um casamento promissor para o herdeiro.