Felipe Prior anda incomodado com a fama

O ex-BBB Felipe Prior esteve com seus amigos e parceiros de confinamento Gui Napolitano e Flayslane, em um evento (a trabalho) no Rio, na noite da última terça. Um amigo da coluna que estava por lá não pôde deixar de reparar no quanto o arquiteto parece se incomodar com a fama. Ele, que ao término do evento já estava completamente alcoolizado, resmungava que não curte tirar fotos e ainda comentou com os demais presentes: "não sei como vocês aguentam isso". O ex-BBB trata muito bem os fãs, é verdade, mas vive dizendo que não entende como gostam dele. Deve ser porque curtiram sua participação no reality da Globo, né Prior?! Procurado por esta colunista para falar sobre sua aversão aos holofotes, Prior visualizou a solicitação e não respondeu.