Famoso senador anda tirando o sono dos vizinhos em um condomínio de luxo

Pandemia? Que pandemia? Um famoso senador anda tirando o sono dos vizinhos em seu condomínio de luxo, na Barra da Tijuca. Nos últimos meses, o político tem dado festas todos os finais de semana, sem preocupação em evitar aglomerações. São dezenas e até centenas de convidados entrando e saindo de sua casa, com DJ nas alturas até 5h da manhã e gritaria nas ruas do condomínio. Um dos vizinhos chegou a apontar uma mangueira por cima do muro e jogar água nos convidados para ver se espantava a multidão. Mas não adiantou. Aliás, o vuco-vuco começa cedo, quando os caminhões chegam para montar as estruturas das festas.