Tília é o novo nome da música pop nacional

Surge um novo nome na cena da música pop nacional, mas com portas já abertas para mostrar para o que veio. Tília, filha da empresária Kamilla Fialho e do funkeiro Dennis DJ, tem 17 anos é também digital influencer. A jovem tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram e consegue levar a sua audiência para diversos canais. O primeiro single da artista, ‘No Meu Talento’ chega nas plataformas digitais nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, e com clipe no Youtube às 15h.