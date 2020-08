Em áudio, Biel acerta parceria com ex-empresário e promete quitar dívida com suposto investidor

Esta coluna já noticiou que o cantor Biel, atualmente confinado em hotel para entrar no reality 'A Fazenda', vem sendo acusado por seu ex-empresário de ter dado um golpe nele no período em que trabalharam juntos, entre janeiro e março deste ano . O pai de Biel, inclusive, chegou a negar as afirmações de Eduardo Ferreira, que alega ter ficado com um prejuízo de R$ 80 mil por causa do cantor. Sergio Ricardo Marins, disse que processaria o manager por suas alegações, que ele afirma serem caluniosas e difamatórias. Pois bem. Agora, nós tivemos acesso a um áudio em que Biel promete ao empresário que irá ressarcir todo investimento dele assim que conseguisse um investidor no prazo de cerca de um mês.

"Você já colocou dinheiro, está colocando dinheiro e eu vou correr atrás do investidor, mas não é uma certeza que eu vou conseguir pra já. A gente precisa do investimento da festa e do videoclipe pra já. Pra pagar flayer, a garota do clipe, meu voo, pegar meu apartamento logo, que é uma prioridade. Aí (no Brasil) vai ser o meu local de trabalho de agora em diante, eu preciso de um apartamento com vaga de carro", explica o cantor ao seu então parceiro de trabalho.

Em seguida, Biel ainda deixa claro que quando voltasse ao Brasil para iniciar sua nova fase na carreira, precisaria de um carro: "Vou precisar de um carro, como você vai me ajudar com um carro? O carro que eu estava era alugado, que meu pai pegou pra mim. Eu preciso ter um carro, não tenho como ficar usando carro emprestado. Nem que seja alugado, mas tem que pagar, né? Então tem que ter um investimento pra isso também."

No mesmo áudio, o cantor pede que o empresário faça as contas de sua dívida para que logo que o suposto investidor entrasse na jogada ele quitasse o débito. "Vê o quanto você gastou, coloca tudo isso na ponta do papel até depois de ter pago a festa de aniversário e o lançamento do clipe, porque tudo isso você disse que consegue resolver. Assim que eu bater o martelo com o meu investidor, eu vou chegar em você e perguntar: gastou quanto? Oitenta mil?", diz Biel.

Em entrevista à coluna, Eduardo Ferreira lamentou ter caído nas promessas em vão de Biel. "Como um bom manipulador, ele me disse que sofreu um grande golpe da Warner e da Anitta. Que eles tramaram sua queda e que a história da repórter (que ele assediou durante uma entrevista) foi combinada porque precisava cancelar ele para subir a Anitta. Contou do seu sofrimento e que precisava de uma agência. Então, pensei em fazer uma gestão de crise. Começamos a trabalhar com ele, e ele morou na minha casa em janeiro, antes de voltar das férias do Brasil para os EUA. […] E eu não sabia que ele estava sem dinheiro e falido nos EUA", disse o empresário.