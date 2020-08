Filho de Edmundo coloca o bumbum pra jogo em rede social

Esta humilde coluna procurou alguns amigos paulistas para saber se está frio em São Paulo nesta noite de quarta-feira (25) e todos confirmaram que a temperatura anda na casa dos 14° C. Mas, tudo indica que no apartamento de Alexandre Mortágua faz muito calor. O filho do comentarista Edmundo com a ex-modelo Cristina Mortágua publicou fotos nos stories do Instagram como veio ao mundo de costas de frente para uma janela. Ele também postou alguns cliques de uma amiga tomando banho no chuveiro só que depois apagou as postagens. O problema foi que muitos seguidores conseguiram dar prints na publicação. Xi!!!!