Arnaldo Sacomani morre em São Paulo

Arnaldo Sacomani morreu nesta madrugada (27), em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O produtor musical, de 71 anos, era diabético e fazia um tratamento renal desde julho. De acordo com o jornalista Felipeh Campos, um centro de tratamento montado exclusivamente para em sua residencia e ele passava por hemodiálise diariamente acompanhada por uma médica.

Julia Sacomani, filha de Arnaldo, disse o pai teve uma passagem tranquila com todos os familiares em casa. Durante a passagem de Arnaldo, a outra filha, Thais Sacomani, que é cantora, começou cantar para o pai e segundo Julia, o patriarca partiu sorrindo e sereno. A despedida sera no Parque Memorial Paulista em Embu das Artes e, por cota da pandemia, o velório terá apenas duas horas de duração: das 10h ao meio-dia.

Além de produtor musical, Sacomani foi jurado no programa 'Ídolos' e também do 'Programa do Ratinho'.