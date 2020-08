Luísa Mel bate boca com maquiador

Na noite da última quarta-feira (26), Luísa Mel bateu boca com o maquiador Agustin Fernandez. A apresentadora da RedeTV parabenizou Michelle, mulher de Jair Bolsonaro, por ter adotado dois animais, mas ao mesmo tempo questionou por qual motivo ela não respondeu por que o ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro depositou R$ 89 mil em sua conta.

Agustin não gostou da alfinetada e saiu em defesa da primeira-dama: "Víbora, pra onde vão os recursos que recebe através do Instituto?", perguntou. Luisa então fez a tréplica: "Mas foi você quem ganhou festa com dinheiro público do Palácio da Alvorada", rebateu.