Em vídeo vazado, Emilly Araújo denuncia agressão de Marcos Harter no BBB17: 'bateu minha cabeça'

Na quarta-feira (26), um vídeo de Emilly Araújo começou a circular pelas redes sociais. Na gravação feita dentro do confessionário do BBB 17, a ex-participante e campeã daquela edição relata a uma advogada e um médico do programa as agressões que supostamente viria sofrendo do participante Marcos Harter, que acabou sendo expulso do reality a três dias da final.



No vídeo, Emilly entra no confessionário e conversa com a advogada da Rede Globo, de quem recebe informações sobre as denúncias feitas na Delegacia de Atendimento à Mulher, devido a postura agressiva de Marcos, com quem mantinha um relacionamento dentro do programa. “Eu sou advogada, represento a TV Globo, e por conta do seu último desentendimento com o Marcos, a Delegacia de Atendimento à Mulher sugeriu que nós viéssemos dizer que você tem direito, caso queira, a medidas protetivas de urgência. Então, se for de seu interesse, a qualquer momento que você se sentir ameaçada ou agredida, a partir de agora, você pode solicitar medidas protetivas contra o Marcos. Isso, por exemplo, seria o afastamento dele ou qualquer medida que te distancie dele", explicou a advogada



Emilly afirma ter sido avisada sobre a situação e estar ciente dos abusos cometidos contra ela. “Inclusive isso é uma coisa que eu quero conversar com ele, porque o que aconteceu foi grave. Eu prefiro, às vezes, fechar meus olhos para situações como essa, mas quando eles me alertaram que eles estavam preocupados com as atitudes dele comigo, eu decidi ficar mais quieta. Mesmo que eu ache que ele esteja errado, decidi não falar, para ele não agir mais daquela forma”. Nesse momento, a participante é interrompida pela advogada que a alerta novamente sobre a possibilidade de tomar medidas contra Marcos. “Até por uma questão legal, eu tinha que te alertar a respeito disso. Se você decidir que não deseja que ele se aproxime de você, imediatamente informe, que as medidas serão tomadas em desfavor dele”, ressaltou.



A advogada então avisa a Emilly que a emissora solicitou que um médico realizasse o exame físico, para resguardar os direitos e a integridade física da ex-participante, caso ela decidisse levar a denúncia contra Marcos adiante.



Neste momento, o médico entra no confessionário para examinar Emilly, e questiona como ela se sente fisicamente. “Houve alguma coisa que pudesse machucar você?”, pergunta. A ex-participante então mostra o hematoma que teria sido causado por Marcos “Lembra aquele roxo que eu te mostrei no meu braço? Foi o Marcos que fez”, relata Emilly enquanto é examinada. “Foi um beliscão?”, pergunta o médico. “Ele apertou. Foi na festa, quando nós estávamos deitados na hidro. Ele apertou muito forte meu pulso, doeu bastante na hora, eu reclamei para ele que estava doendo e acho que foi isso que assustou eles”, explicou.

O médico volta a perguntar se Emilly gostaria de relatar algum outro problema, e ela compartilha mais uma agressão que teria sofrido de Harter. “Naquele dia, que discutimos de manhã, ele me forçou a falar, e quando deitamos no chão, ele segurou o meu rosto e bateu minha cabeça, balançou minha cabeça. Ele começou chorar, e eu o perdoei pelo que estava acontecendo, porque ele começou a chorar muito. Ele segurou minha cabeça no chão”, relatou.



O vídeo se encerra quando a advogada reforça à Emilly a possibilidade de denúncia formal contra Marcos, e os profissionais da emissora deixam o confessionário.

