'Não preciso de biscoito de ninguém', desabafa ex-BBB

Participante do 'BBB 19', Isabella Cecchi sofreu ataques de haters após deixar comentários na live de Lucas Viana. A estudante de medicina foi acusada de querer 'chamar a atenção' por fãs do casal formado pelo campeão da última 'A Fazenda' com Hariany Almeida. Os dois se separaram pouco depois do reality, a modelo goiana namora até o ex-peão DJ Netto, mas os seguidores não se conformam com o término e ainda acreditam em uma possível reconciliação.

"Fiquem tranquilos que eu não preciso de biscoito de ninguém não, viu? Vivo a minha vida, estudo, trabalho (e MUITO) e sou muito feliz. Usem o Twitter pra coisas boas, propagar ódio e ofensas só faz mal a quem deseja", escreveu a ex-BBB em seu perfil na rede social.

Lucas se desculpou pelo incômodo causado pelos admiradores que atacaram a ex- sister. "Poxa Isa, peço desculpas se te causei algum incômodo ou constrangimento... Infelizmente as pessoas estão perdendo o limite do próprio ódio. O importante é termos nossa consciência tranquila né? Fica bem, precisando saiba que pode contar comigo".

