Lima Duarte entra no aplicativo do momento

O ator Lima Duarte não resistiu a febre mundial e também entrou para o aplicativo de vídeos divertidos, o Tik Tok. Ele tem postado com frequência vários momentos de sua carreira na televisão. "Tem gente achando estranho eu estar por aqui com a minha idade. Mas eu acabei de completar 32 anos, então tá tudo certo!", brincou o veterano, que completou 90 anos em março. A última novela em que Lima trabalhou foi 'O Outro Lado do Paraíso', de Walcyr Carrasco, em 2017. Nesta novela, o ator ficou bastante amigo do ator Sérgio Guizé. Eles são vizinhos de sítios em Angatuba, São Paulo.