Novo casal? Lucas Viana é flagrado em viagem com influenciadora

Internautas estão especulando se a fila andou para Lucas Viana. O campeão de 'A Fazenda' viajou com a influenciadora Pâmela Drudi para Pipa, no Rio Grande do Norte. Os fãs já sabiam que os dois tinham viajado juntos, mas somente nesta quinta-feira (27) é que o flagra deles juntinhos na cidade vazou na internet.

Lucas Viana não assume um novo relacionamento desde o fim do namoro com Hariany Almeida, que ele conheceu no reality da Record TV. Os dois se separaram logo após o término do programa, mas chegaram a ter uma revival no Carnaval deste ano.