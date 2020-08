Paolla Oliveira relembra ensaio e bumbum da atriz chama atenção mais uma vez

Cena polêmica de Dany Bond - Reprodução / TV

Paolla Oliveira não esconde que anda com muitas saudades de uma praia e nesta quinta-feira (27), ela relembrou um dos seus ensaios no mar nas redes sociais. Nos cliques, a atriz aparece brincando com a água e o que chama a atenção dos seguidores é o bumbum da famosa, que já virou assunto nacional há cinco anos. Quem não lembra da cena eternizada na teledramaturgia na minissérie 'Felizes Para Sempre?', quando a sua personagem Danny Bond surge de fio dental na varanda de uma cobertura?