Emilly vai processar Marcos Harter

Emilly Araújo foi surpreendida com o vídeo vazado nesta quarta-feira (26), uma gravação feita dentro do confessionário do 'BBB 17'. Nas imagens, a foi surpreendida com o vídeo vazado nesta quarta-feira (26), uma gravação feita dentro do confessionário do'. Nas imagens, a ex-participante e campeã daquela edição relata a uma advogada e a um médico do programa as agressões que supostamente vinha sofrendo do participante Marcos Harter , que acabou sendo expulso do reality a três dias da final.

A repercussão fez com que o médico Harter se pronunciasse sobre o assunto e acusasse a apresentadora também por agressão. A coluna procurou Emilly, que se manifestou através de seus advogados. A defesa da atual apresentadora do 'Topzera' garante que vai processar o ex-brother.

"Lamentável a postura adotada pelo Dr. Marcos Harter, o qual continua com uma verdadeira campanha vexatória contra a honra de Emilly ao proferir acusações levianas e sem nenhum lastro probatório. Harter não pode contorcer seu direito de defesa para proferir ataques contra Emilly. Todas as medidas judiciais possíveis serão adotadas para romper com este círculo pernicioso", explicou à coluna o advogado Paulo Victor Lima, do escritório de Felipe Santa Cruz.

Em seu pronunciamento após as imagens de Emilly no confessionário viralizarem nas redes sociais, Marcos Harter disse o seguinte: "Eu saí do programa com meus braços cheios de marcas das unhas de Emilly e isso nunca foi levado em consideração, além das outras agressões que ela fez contra mim, e isso nunca foi abordado pela Globo. Outra questão é: Se de fato Emilly foi agredida, por que as mais de 200 câmeras do programa não conseguiram registrar tais cenas e estas nunca vieram ao público? Garanto que nunca virão; pois não existem."

A coluna procurou a TV Globo, que se manifestou sobre o vazamento das imagens através do seguinte comunicado: "A Globo tem rígidas medidas de segurança da informação constantemente revistas. No caso específico dessas imagens, em cumprimento a uma determinação judicial, elas foram entregues às autoridades competentes na ação movida pelo ex-participante do BBB, Marcos Harter, contra a Globo.