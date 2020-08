Treta entre Luísa Mell e Agustin Fernandez ainda rende e apresentadora vai entrar na Justiça

A treta entre Luísa Mell e Agustin Fernandez, amigo da família Bolsonaro, ainda rende e o caso vai mesmo parar na Justiça. Na madrugada desta quinta-feira (27), a apresentadora garantiu que irá processar o maquiador por calúnia e difamação. O motivo da ação é uma suposta acusação de fraude envolvendo o marido da apresentadora, Gilberto Zaborowsky, e a prefeitura de São Paulo, caso que repercutiu na mídia há nove anos.

"Hoje foram divulgadas afirmações caluniosas e difamatórias a respeito de meu marido e de mim. Após ser processado e se defender, o meu marido comprovou a sua inocência e o Ministério Público requereu sua absolvição tendo ele sido inocentado de todas as acusações que ele injustamente sofreu”, começou Luísa, que não perdeu a oportunidade de mencionar a polêmica envolvendo o depósito de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que deu início a toda confusão.“Os divulgadores de afirmações falsas e criminosas serão processados, cível e criminalmente. Essa conta o Queiroz não vai poder pagar”.

Tudo começou noite desta quarta-feira (26), quando Luísa Mell bateu boca com o maquiador Agustin Fernandez. A apresentadora parabenizou Michelle Bolsonaro, por ter adotado dois animais, mas ao mesmo tempo questionou por qual motivo ela não respondeu por que o ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro depositou R$ 89 mil em sua conta.

Agustin não gostou da alfinetada e saiu em defesa da primeira-dama: "Víbora, pra onde vão os recursos que recebe através do Instituto?", perguntou. Luísa então fez a tréplica: "Mas foi você quem ganhou festa com dinheiro público do Palácio da Alvorada", rebateu. Só que o maquiador voltou a provocá-la relembrando uma notícia em que o marido dela estava supostamente envolvido em uma fraude da Prefeitura de São Paulo, no valor de R$ 70 milhões, em 2011. “Amigaaaaa, cadê os R$70 milhões?”. Eita! Essa história ainda vai dar pano para muitas mangas.