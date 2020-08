Já começaram as gravações do 'Criança Esperança'. Zé Neto e Cristiano serão atração e já fizeram suas participações. Quem também deve gravar são os cantores Luan Santa e Ludmilla. Como esta coluna já antecipou, a edição deste ano chegará com algumas modificações. A Globo não vai pedir doações em dinheiro, por conta da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, já que muita gente vem sofrendo com a falta de grana. A intenção é que o público 'doe esperança'. A emissora está preparando shows virtuais, bancada virtual com os artistas e influenciadores, sendo tudo gravado para ir ao ar nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Maria Júlia Coutinho, Fátima Bernardes, Tiago Leifert, Luís Roberto e Luciano Huck são alguns dos apresentadores que ficarão no estúdio, sem aglomeração.