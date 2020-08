Vitão é diagnosticado com uma laringite aguda

O cantor Vitão precisou cancelar todos os eventos programados para os próximos dias. Ele foi diagnosticado com uma laringite aguda, nesta quinta-feira (27), e terá que descansar a voz para se recuperar. As datas dos shows de drive-in de Vitão em Campinas, Piracicaba e Brasília foram reagendadas e as novas apresentações vão acontecer nos dias 11/09, nas duas cidades do interior de São Paulo, e no dia 28/09, na capital do Distrito Federal. O cantor e compositor também cancelou, por motivos de saúde, a participação na live do jornal O Dia nesta sexta-feira (28).

Veja o comunicado da assessoria de Vitão na íntegra:

As datas dos shows de drive-in do cantor Vitão em Campinas, Piracicaba e Brasília foram reagendadas devido a uma laringite aguda. Por recomendações médicas, o cantor ficará alguns dias de repouso, mas as novas apresentações já tem data para acontecer nos dias 11/09 em Piracicaba e Campinas e 28/09 em Brasília.



Vitão agradece o carinho e compreensão de todos seus fãs e espera encontrá-los em breve.