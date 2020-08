'Mara não, Xuxa', rebate a apresentadora comentário de Fabiana Karla

Sem pensar duas vezes, a apresentadora respondeu o comentário: "Mara não, Xuxa", disse. E completou: "Brincadeira hein, povo". Eita! Post da Xuxa - Reprodução

Xuxa Meneghel compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira (27), uma foto feita em um ensaio realizado em Nova Iorque nos anos 1980. Segundo a apresentadora, o clique fez parte do book de modelos da agência Ford Models. "#TBT do ensaio em NY que fez parte do Book da Ford Models, nos anos 80! No livro “Memórias” da @globolivros tem mais fotos inéditas desse e de outros ensaios. Já garantiu o seu? O link tá na bio! Créditos: Ford Models. Equipe X", dizia a legenda da publicação. Fabiana Karla tratou logo de elogiar a postagem: "Foto maraaaa!", escreveu.Sem pensar duas vezes, a apresentadora respondeu o comentário: "Mara não, Xuxa", disse. E completou: "Brincadeira hein, povo". Eita!

Vale a pena lembrar que após o reencontro icônico de Xuxa, Angélica e Eliana para uma campanha de beleza no final do mês passado, Mara Maravilha se sentiu deixada de lado. Ao comentar um 'esqueceram de mim' no vídeo compartilhado pela Rainha dos Baixinhos ao lado das outras apresentadoras.



"Oi Mara, nós sentimos sua falta, sentimos saudade e o batom que é MARA kkkkkkkkkk beijinho, beijinho que não sai pra você!", ironizou Xuxa na época.