A cantora Kynnie lança single 'Simples Assim'

A cantora Kynnie lança nesta sexta-feira (28), o single 'Simples Assim', que sai pelo Inbraza, selo pop da Som Livre. Com apenas 27 anos, ela chega com um vozerão entoando um mix pop de R&B, jazz e blues, acompanhando de letras autorais. Temáticas como racismo, diversidade, empoderamento feminino e causas LGBTQIA+ também serão abordados no seu trabalho. Além disso, Kynnie nasceu em uma família de músicos e suas lembranças mais recentes estão ligadas a arte como forma de se expressar. Fã de nomes como Amy Winehouse, Beyonce, Janelle Monae e Ray Charles, a cantora se destaca no YouTube ao colecionar covers destes artistas.