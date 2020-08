DJ Bárbara Labres vive affair com amiga de Anitta que viajou com Drake

Todo mundo sabe que Anitta e Neymar estão curtindo Ibiza juntos. O que ninguém sabe, e a coluna conta agora, com exclusividade, é que duas grandes amigas deles estão vivendo um affair aqui no Brasil. Esta coluna de seis leitores descobriu que a DJ Bárbara Labres está de romance com a influenciadora Débora Gonçalves. As duas estão juntas há cerca de um mês, mas ainda não estão namorando (ou pelo menos não assumem). As moças, inclusive, estão viajando juntas em Pipa, no Rio Grande do Norte.

Procurada para falar sobre seu novo affair, Bárbara Labres, que também já viveu um breve romance com a ex-BBB Bianca Andrade, desconversou. "To feliz, vivo o melhor momento da minha carreira e da minha vida pessoal. Tô focada no meu trabalho e nos próximos projetos. Estou solteira, e com o coração leve", disse a DJ à coluna.

Bárbara, que é grande amiga do Neymar, curtiu a quarentena na casa do jogador, em Mangaratiba, e teve sua música tocada na caixa de som do craque momentos antes de ele entrar em campo pelo PSG. Débora é amiga de longa data da Anitta, desde a época que a cantora ainda não era famosa e morava em Honório Gurgel, na Zona Norte carioca. Ela, inclusive, chegou a viajar com o cantor Drake para o Canadá, após conhecê-lo em uma festinha que a Anitta promoveu pra ele depois do término do show do raper no Rock in Rio.

