Camilla Camargo está grávida pela segunda vez: 'meus enjoos significavam algo'

Camilla Camargo usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (28) para anunciar que está grávida pela segunda vez. Assim como o primogênito Joaquim, que completou o primeiro aninho recentemente, bebê é fruto do relacionamento da filha de Zezé di Camargo com o diretor Leonardo Lessa. Camila está sorrindo à toa com a boa nova e afirmou ter sido surpreendida com a nova gestação.

"Quando você menos espera a vida vem com mais uma surpresa, surpresa essa pra encher seu coração de amor e gratidão. Quando eu pensei que já não cabia mais amor dentro de mim eu fui tomada por uma nova onda do amor mais puro que existe. Agora nossa família linda ta ainda mais completa, com chegada de mais uma benção que é um filho (a) ! Feliz demais de compartilhar isso, fiz o teste para ter certeza se meus enjoos significavam algo e apareceu a palavra mais linda: GRÁVIDA! Obrigada meu amor, meu marido, por viver isso comigo", escreveu Camilla no Instagram.