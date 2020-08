Safadão descobre que testou positivo para a Covid-19 na TV Globo

A equipe de Wesley Safadão emitiu um comunicado informando que a live do cantor que aconteceria neste sábado (29) foi cancelada, após ele testar positivo para o novo coronavírus. Segundo a coluna apurou, o cantor gravaria o 'Domingão do Faustão' hoje e, seguindo o protocolo de segurança da TV Globo, acabou tendo que se submeter ao exame da Covid-19. Os médicos da emissora constataram a doença e a participação de Safadão na atração acabou sendo cancelada. A nota divulgada informa que o cantor passa bem e ainda irá se submeter a uma contraprova do exame.

"Informamos que Wesley Safadão testou positivo para a Covid-19. O cantor passa bem e fará a contraprova do exame em Fortaleza (CE). Devido a esse resultado e segurança da saaúde de todos, sua live de amanhã, 29, com a dupla Bruno & Marrone foi adiada. A apresentação foi transferida para o dia 19 de setembro", informa o comunicado.