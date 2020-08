'Pensei em parar de cantar', revela Mc Loma sobre os ataques virtuais

Com mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram, Mc Loma já pensou em largar as redes sociais e até a carreira musical por conta dos ataques virtuais. Vítima de haters, desde que ficou conhecida pelo hit 'Envolvimento' com as Gêmeas Lacração, há dois anos, Paloma Santos revela ter sido bastante humilhada. "Pensei em desinstalar o Instagram e parar de cantar porque eram muitos comentários ruins em cima de mim, muita humilhação. E algumas vezes, sim, até sinto saudade de quando não era famosa. Mas tudo tem o seu preço, né?", diz.

Mc Loma conta também em entrevista à revista Glamour que as críticas eram direcionadas para o seu corpo com xingamentos como 'gorda' e 'feia'. No começo, quando passei a receber esses comentários, me afetava muito, ficava muito triste. Hoje em dia, vejo como mais uma coisa para ignorar e seguir em frente. Aprendi e não ligo mais", explica a cantora que não vê problemas com o espelho: "Passo por dias ruins como todo mundo, como todas as outras mulheres".