Ex-'The Voice', Flavia Gabê assina com a Kondzilla e lança clipe de 'Solteirizou'

Mais novo nome o time de estrelas da Kondzilla Records, Flavia Gabê lançou o clipe da música 'Solteirizou', gravado na Inglaterra. Ela, que começou a cantar aos 5 anos, garante ter dois momentos muito marcantes em sua trajetória.

"Foram em 2018, quando, aos 21 anos, participei do 'The Voice Brasil' cantando 'Quando fui chuva', de Maria Gadú, e ao lado de Ivete Sangalo cheguei à semifinal. E um ano e meio depois, caminhando em busca dos meus sonhos e encontrando minha identidade na música brasileira, quando participei do 'The Four Brasil 2020' com a música 'Diske-Me', de Pabllo Vittar, pude mostrar a artista em que venho me tornando. Agora, artista da Kondzilla Records, decidi seguir na linha Pop-Funk. A luta continua!", disse a cantora.