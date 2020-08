Mc Poze fica na bronca com nu de Whindersson Nunes: 'por isso foi corno'

Esta coluna ainda se choca com alguns comentários nas redes sociais. Nesta sexta-feira (28), Mc Poze se irritou ao ver uma foto de Whindersson Nunes totalmente nu. Calma, minha gente! O youtuber estava de costas, mas o bumbum exposto tirou o funkeiro do sério. "Por isso esse cara foi corno, viad*gem dessa, vai pegar quem?", publicou Poze. O cantor ainda colocou com alguns emojis mostrando insatisfação e botou mais lenha nos boatos de uma suposta traição de Luísa Sonza com Vitão quando ela ainda era casada com o também humorista.