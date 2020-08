'A mulher pode fazer o que ela quiser', diz Valesca Popozuda

Valesca Popozuda vai comandar a live 'Show Privê' de PK Delas no Instagram , exclusivo para assinantes, logo mais a partir das 23h. Bruna Surfistinha e a educadora sexual, Tatí Presser, também são presenças confirmadas na apresentação, que de acordo com PK Delas, será sem filtros e sem regras. "Aceitei fazer parte do projeto porque é algo que irá levantar a bandeira da liberdade sexual feminina. A mulher pode fazer o que ela quiser, inclusive, com seu corpo. Não importa como ela esteja fazendo e, sim, se ela quer fazer. Isso vai ser bem legal de ver... chega de impor o que pode e não pode”, comentou Valesca, que completou:“Assiste quem quer, e participa quem está afim de participar. Acredito muito que a liberdade em qualquer situação começa no você querer!”