Manu Gavassi debuta no 'Domingão do Faustão'

Manu Gavassi esteve nesta sexta-feira (28) nos Estúdios Globo, em São Paulo, para gravar, pela primeira vez, sua participação no 'Domingão do Faustão'. Quem esteve nos bastidores não pôde deixar de reparar o quanto a cantora e ex-BBB estava emocionada por debutar na atração. A gravação, que contou com rigoroso protocolo de segurança por conta da pandemia, vai ao ar amanhã. A participação de Manu contará com entrevista e apresentação musical da cantora.