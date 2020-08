'É menina ! É Maya', grita Kaká Diniz emocionado para Simone

Simone está esperando uma menina. Na noite desta sexta-feira (28), a cantora fez uma live Chá Revelação para saber o sexo do bebê e ao descobrir após estourar um balão, o marido da sertaneja, Kaká Diniz, não fez mistério sobre o nome da garota: Maya."Eu queria uma menina. Se fosse menino, eu ficaria feliz também, mas eu queria mesmo uma garotinha. O desejo da minha alma. O Henry tinha pedido uma irmã e eu vou contar uma coisa muito rápido. Há um tempo atrás, Deus usou uma missionária chamada Cida. Ela me disse antes de eu casar com Kaká, que o meu primeiro filho seria homem e quando ele tivesse crescidinho, eu teria uma menina", revelou Simone.

Mais de 500 mil pessoas acompanharam a transmissão, que durou mais de três horas, e Simone confessou ter tido insônia de ansiedade na noite anterior para saber se era menino ou menina. "Eu estava na intuição que era uma menina. A nossa família agora vai ser mais completa", contou Kaká. Se fosse menino, o nome escolhido era Noah.

A live com Chá Revelação, que também celebrava a marca de dois milhões de inscritos no canal no YouTube em dois meses no ar, teve a participação de Whindersson Nunes. O outro convidado esperado pela sertaneja na transmissão direto de sua casa, em São Paulo, Tirulipa, não foi porque ele tinha encontrado com Wesley Safadão horas antes do teste que o cantor fez na Globo para a Covid-19. O resultado do forrozeiro foi positivo. "Por medidas de segurança e porque eu estou grávida, o Tirulipa não veio".

Nesta sexta-feira (28) também foi aniversário do Kaká Diniz e a cantora fez uma homenagem ao marido mais cedo."Parabéns meu amor! Farei desse dia um dia inesquecível para você, assim como você tem feito todos aqueles que está passando ao meu lado. Deus presenteou o mundo com alguém tão especial e me presenteou quando colocou você em minha vida! Te amo D+, quero viver com você todos os dias de minha vida", escreveu na publicação.