'Saudades do meu amor', se declara ex de Luana Piovani

Neste sábado (29), Luana Piovani completa 44 anos e quem fez questão de antecipar o parabéns foi o jogador de basquete israelense, Ofek Malka. "Parabéns, Lua. Feliz aniversário! Saudades do meu amor", se declarou todo romântico o rapaz nos stories. Isso está com cheiro de uma possível reconciliação, não acham?.

Os dois terminaram o namoro de quase um ano no início de julho. Segundo Piovani, que mora em Portugal, o tempo e a distância foram 'cruéis'e determinantes para a separação. "Seis meses sem se ver... Eu cheia de B.O. aqui, tive que eliminar tudo que estava aumentando minha ansiedade e angústia. Nos falamos, mas já não somos mais namorados, estava me matando acordar todo dia sem notícias de encontro... O tempo e a distância foram cruéis... Mais uma medalha no meu peito. Sigamos", escreveu Luana nas redes sociais na época do anúncio do rompimento.