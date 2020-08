'Queria ter bebês com as idades próximas, mas não imaginava', confessa Camila Camargo

Camila Camargo vai ser mamãe mais uma vez. Passado o susto com uma gravidez não planejada, a atriz não esconde que está feliz da vida em poder dar um irmão ou irmã - ela ainda não sabe o sexo- para Joaquim, que completou um ano no dia 22 de julho."Não esperava engravidar tão rápido até por conta da pandemia. A gente queria deixar passar esse momento de pandemia e de isolamento social. Mas, eu também não iria esperar um intervalo muito grande entre os filhos", assume a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.

Aliás, foi para a mãe que Camila contou primeiro sobre a gravidez depois do marido, claro, o diretor Leonardo Lessa. "Peguei o resultado e gritei o Leonardo. Foi um susto", diz. O casal já tem alguns nomes na cabeça, mas só vai decidir depois de descobrir o sexo do bebê.



Como você suspeitou que estava grávida?

Não foi uma gravidez planejada. Eu estava amamentando e por conta disso não estava menstruando. A mulher sabe que durante a amamentação fica difícil menstruar. A menstruação significa ovulação e eu também estava tomando anticoncepcional. Parei um tempo porque estava sentindo dores e até pensei que iria fazer um tratamento de endometriose e aí rapidamente comecei a sentir muitos enjoos. Antes eu cheguei a fazer ultrassom por causa das dores e não tinha dado nada. Uma depois desse exame , eu descobri que estava grávida. Realmente, foi um susto. Eu suspeitei que estava grávida pelos enjoos. Ainda estou muito enjoada diferentemente da gestação do Joaquim, que eu não senti nada. Nesta eu estou sentindo muitos enjoos.

Para quem você contou primeiro?

Eu fiz o teste e a primeira pessoa para quem eu contei foi minha mãe. Obviamente quando eu vi o resultado, eu gritei e chamei o meu marido. Mas, depois contei para a minha mãe.



Esperava engravidar de novo tão rápido e passar a ter dois bebês em casa de uma vez?

Já pensou em nomes?

Nós temos alguns nomes, sim, mas como ainda não sabemos o sexo da criança, não escolhemos e não decidimos.

Quanto tempo de gravidez?

Estou com três meses.