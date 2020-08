Mc Cabelinho, o intérprete de Farula, integrante da gangue do Marconi (Douglas Silva) em 'Amor de Mãe', foi abordado por policiais na última quinta, após descer do Complexo da Penha, na Zona Norte carioca. Em um vídeo compartilhado pelo próprio funkeiro, ele aparece sendo colocado na parede por policiais militares, junto com alguns rapazes de sua equipe, para serem revistados. Segundo a coluna apurou, tudo não passou de uma breve abordagem policial de rotina. "Eu estou bem. Tô aqui na Penha pra gravar outra parte do clipe. Saímos lá do morro (Complexo da Penha) e viemos aqui para a Penha", disse Mc Cabelinho para tranquilizar os fãs.