Pouca gente sabe, mas o sertanejo Victor Chaves, que fazia dupla com Leo Chaves, está a todo vapor com sua carreira solo. O cantor já tem algumas músicas prontas e, inclusive, o site victorchaves.com.br está em construção para em breve ser a página oficial de trabalho do cantor. Entre as canções que Victor já tem nas mangas estão 'Abra seus olhos', 'Você não ama quem você deseja', 'Outra vez, te amo' e 'Lampião das estrelas'. Algumas destas músicas já começaram a tocar em rádios de Minas Gerais, onde o sertanejo mora. Victor Chaves estava afastado do mercado musical desde que foi acusado de agressão por sua ex-mulher, Poliana Bagatini, há cerca de três anos, e encerrou a parceria musical com seu irmão, Leo Chaves, com quem ele fazia dupla.