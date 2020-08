Ludmilla desrespeita assessora e ganha lição de moral

Ludmilla recentemente trocou de assessoria pela segunda vez em menos de seis meses. O motivo? A cantora se desentendeu com sua agora ex-assessora de imprensa, Juliana Mattoni, após chamá-la de "arrogante". Em um áudio ao qual esta colunista teve acesso, Juliana, em um tom educado, dá uma lição de moral em sua ex-assessorada, momento antes de encerrar a parceria de trabalho. Juliana não gostou nada de ter sido cobrada pela artista de forma rígida, fora de seu horário de trabalho, e soltou o verbo pra cima de Lud.



"Eu acho que você está pegando um pouco pesado, porque uma coisa que eu sei é falar com as pessoas, Ludmilla. Eu sei falar por favor, sei falar obrigada… Eu mandei um livro na sua casa e nunca recebi um obrigada de volta. Eu vejo você me dando ordens e não fala um por favor, você diz 'faz isso'. Então, quem tem que aprender a falar com as pessoas é você", começa a jornalista.



Em seguida, a assessora esclarece que mesmo há anos trabalhando com artistas nunca havia sido rotulada por agir de maneira grosseira com seus clientes. "Eu faço isso há 20 anos e nunca ouvi reclamação de que eu sou grosseira. Pode perguntar pra qualquer pessoa que já tenha trabalhado comigo."



A jornalista explica que não trabalha sozinha e que deixou funcionários à disposição da cantora no momento em que não pudesse atendê-la. "E eu já te disse que eu tenho um time e existe um grupo chamado 'team Ludmilla', que a gente criou com as pessoas de assessoria, com seu empresário e com seu time de mídias sociais. Eu te pedi mais cedo, falei: 'Ludmilla, se eu não estiver online - porque eu tenho outras coisas pra fazer, não sou obrigada a ficar online 24h, não sou paga pra isso e nem meu combinado é esse - eu tenho um time que sim, 19h30 está lá pra você. É só você mandar sua demanda e eles me procurariam na hora. Então eu acho que você foi um pouco equivocada na sua colocação. Mas eu vou entender que foi um estresse. Não quero encerrar essa parceria com essa energia."



Por fim, Juliana ainda deixa um conselho para sua ex-cliente. "Vou te dizer mais: acho que não é nem humano você falar pra uma pessoa que ela é arrogante e fazer esse tipo de acusação depois de ela dizer que o pai dela está morrendo. De verdade, é só um toque. Por mais que eu fosse isso que você está dizendo que eu sou - que eu sei que não sou - acho que é um pouco cruel você falar isso. Mas acho que você ainda é muito jovem, você ainda vai aprender."



A coluna procurou a nova assessoria de Ludmilla, que se limitou a dizer que a cantora "tem profundo respeito por Juliana e não comenta decisões contratuais.