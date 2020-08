O jogador Hulk não faz mesmo questão de esconder o quão apaixonado está por sua atual mulher, Camila Ângelo, que vem a ser sobrinha de sua ex-mulher e mãe de seus filhos, a empresária Iran Ângelo. Pois bem. Neste sábado (29), o craque usou o Instagram para se declarar publicamente para seu novo amor.

"O que DEUS uniu, ninguém tem o poder de separar! Nisso eu acredito com todo o meu coração e com toda a minha vida. Por isso, sigo tão tranquilo, sei que nada pode nos atrapalhar e que todos os nossos sonhos se realizarão", escreveu ele na legenda de um desenho do casal.